El domingo 22 de marzo de 2026, el joven Alex Edwin Acuña Barboza (21) fue asesinado a balazos en la carretera Pátapo - Chongoyape por dos sujetos que ya han sido identificados por la Policía, como posibles autores del crimen, pero aún siguen libres.

Por tal motivo, los familiares y amigos de la víctima protestaron en el frontis del Ministerio Público exigiendo celeridad en la investigación.

Los manifestantes mostraron el informe policial elaborado por la División de Investigación Criminal (Divincri) que señala como “autores del homicidio” a José Fernando Huamán Huanca (22) alias “Huanca” y Addison Alexis Tello Yarango (21) alias “Chino”.

En dicho documento dirigido a la fiscal Ana Sánchez Mugurza, la Divincri concluye que se debe solicitar ante el Poder Judicial la detención preliminar de ambos individuos; sin embargo, esto aún no se concreta, causando mortificación en los deudos.

“La Divincri ya ha enviado un documento a la fiscal con fecha 27 de abril de 2026 y hasta ahora no se pronuncia. Tiene que pedirlo ante el juez de investigación preparatoria para que ordene la detención de estos señores, los homicidas, los asesinos de mi sobrino”, dijo Shirley Barboza.

Además, cuestionaron que durante las diligencias, los imputados no se hayan presentado ante la Divincri para rendir su declaración, enviando solo a sus abogados.

“No puede ser quer ellos se burlen de la justicia, andan sueltos como si no hubiera pasado nada. Le han disparados cuatro balazos a mi sobrino, lo asesinaron como si fuera un animal, tenía toda una vida por delante, eso no puede quedar impune, queremos justicia”, señaló.

Cabe indicar que el día de los hechos, Alex Acuña conducía su motocicleta acompañado de su pareja, Ana Leonor Castillo Montoya, hacia un restaurante de la zona, pero fue interceptado por dos sujetos que le dispararon sin piedad.

La mujer resultó ilesa y fue quien identificó a los responsables, señalando directamente a “Huanca” como el autor de los disparos y a “Chino” como el sujeto que manejaba la motocicleta, permitiendo la fuga.

“Ellos lo habían amenazado anteriormente que lo iban a matar, y se dio el hecho de que lo encontraron a mi sobrino en ese momento que había ido a comer algo con su pareja y le dispararon. Pedimos que la Fiscalía cumpla con su trabajo, porque la Policía ya hizo su parte”, aseveró.