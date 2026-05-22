Xiomy Kanashiro se refirió al inicio de su relación con Jefferson Farfán y sorprendió al contar una revelación inesperada sobre cómo lo veía cuando ambos recién se conocieron.

La empresaria reveló que, durante bastante tiempo, solo vio a la ‘Foquita’ como un amigo, sin imaginar que con el paso del tiempo llegarían a formar un vínculo sentimental.

En su participación en el podcast ‘La Linares’, la bailarina señaló que, al comienzo, la relación no tenía ningún matiz romántico ni intención amorosa.

“ En algún momento dije: ‘Yo con Jefferson no, somos amigos, jamás en la vida’ ”, manifestó.

Además, Xiomy contó que su padre no tenía una relación cercana con el exfutbolista, a pesar de contar con amistades en común. “ No lo conocía, tenían amigos en común, pero no lo conocían ”, sostuvo.

Con el tiempo, ambos fueron compartiendo más momentos juntos y encontrando intereses en común que afianzaron su vínculo.

Según relató, las vivencias personales que ambos atravesaban en ese periodo contribuyeron a que pudieran conocerse más.

“ Frecuentábamos discotecas, salíamos a bailar, yo me divertía la verdad, pero llegó el momento en que él habla conmigo ”, indicó.

La empresaria contó que la dinámica entre ambos cambió cuando el exfutbolista decidió hablar seriamente con ella tras varias salidas. Kanashiro relató que esa conversación se dio mientras ella se encontraba en proceso de recuperación luego de una remodelación costal.

Xiomy recordó las palabras que Jefferson Farfán le dijo en ese momento para dejar en claro cuáles eran sus intenciones: “ Mira, he estado pensando bien. Creo que estamos como amigos, bien, conociéndonos y eso, pero creo que deberíamos salir para conocernos a profundidad y quizá más adelante entablar una relación ”.

Posteriormente, la bailarina reveló que, antes de formalizar, ya habían compartido besos en algunas fiestas, aunque aseguró que nunca lo consideró algo serio: “ Sí claro, ya habíamos chapado, pero yo sabía perfectamente su posición y mi posición: él un hombre soltero y yo una mujer soltera ”.