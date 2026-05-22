Los restos del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle fueron retirados de la Morgue de Piura y llevados a su domicilio en el asentamiento Ricardo Palma, donde serán velados durante las próximas horas. El burgomaestre fue atacado por presuntos sicarios cuando se desplazaba en una camioneta rumbo a la vivienda de su madre para almorzar.

Por su lado, el Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre acordó declarar tres días de duelo institucional tras el sensible fallecimiento del alcalde Víctor Hugo Febre Calle. Asimismo, los regidores establecieron duelo distrital los días 22, 23 y 24 de mayo de 2026.

En esa misma línea, se ordenó que las banderas ondeen a media asta en todas las dependencias municipales, como señal de respeto y homenaje a la memoria de la autoridad edil.

Desde la Policía Nacional informaron que equipos especializados de investigación e inteligencia vienen realizando diligencias urgentes, y que ya cuentan con una hipótesis de trabajo, además de la identificación preliminar del presunto sicario y avances en torno al posible móvil del crimen.

En tanto, el conductor del vehículo en el que se desplazaba el alcalde, identificado como José Luis Chau Aranda, de 40 años, sigue internado en estado delicado en el Hospital Regional José Cayetano de EsSalud, luego de resultar herido de bala en el atentado.