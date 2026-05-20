La Gerencia Regional de Salud (Geresa) Lambayeque intensificó sus acciones de vigilancia epidemiológica ante la alerta nacional por sarampión, enfermedad que viene registrándose en distintas regiones del país y que representa un riesgo por la baja cobertura de vacunación y el alto flujo migratorio y comercial.

Detalles de cobertura

Según informó la entidad, en lo que va del periodo de vigilancia se han reportado nueve casos sospechosos en menores de cinco años provenientes de los distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria. De ellos, siete fueron descartados tras pruebas serológicas y dos permanecen en evaluación a la espera de los resultados del Instituto Nacional de Salud (INS).

Las autoridades sanitarias exhortaron a la población a reconocer los principales síntomas del sarampión, como fiebre, malestar general y erupciones en la piel que inician en el rostro y se extienden al tórax, recomendando acudir de inmediato a un establecimiento de salud para evitar complicaciones como neumonía o encefalitis.

La Geresa indicó que, ante la sospecha de casos, se activan las brigadas de salud para realizar el cerco epidemiológico en las zonas afectadas y verificar el estado de vacunación de la población, especialmente en menores de edad no inmunizados.

“Estamos activando el sistema de vigilancia y garantizando el diagnóstico oportuno. Además, realizamos la búsqueda de personas que no han completado su esquema de vacunación, priorizando a menores de hasta 10 años”, señaló el coordinador de Inmunizaciones de la Geresa, José Antonio Enríquez Salazar.

Asimismo, la entidad advirtió que existe una brecha del 10 % en la vacunación de niños de un año, con una cobertura del 23 % frente al 33 % esperado. En el caso de menores de cinco años, solo el 17 % cuenta con sus 18 vacunas completas, lo que representa un importante grupo susceptible a enfermedades prevenibles.

La Geresa recordó que la vacuna contra el sarampión es gratuita, segura y efectiva, e instó a los padres de familia a completar el esquema de inmunización de sus hijos para evitar brotes y proteger la salud pública.