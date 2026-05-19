En la provincia de Chiclayo, el alcalde del distrito de Pomalca, Manfri Bernal y sus funcionarios de confianza se encuentran en la mira de la Fiscalía Anticorrupción debido a la compra de productos supuestamente sobrevalorados.

Caso en investigación

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2025, cuando el alcalde designó a la abogada Jessica Vences León como subgerente de Recursos Humanos, pese a que tenía una sentencia por el delito de tráfico de influencias, tras su paso en la Procuraduría de Bagua.

Dicha funcionaria requirió la compra de 141 canastas de víveres para ser entregadas a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pomalca (MDP), siendo tramitado su pedido por la subgerente de Abatecimientto, Pamela Lozada Rufino.

Sin embargo, se efectuó la compra a un proveedor con domicilio en Loreto que nunca se presentó en la comuna para suscribir el contrato, ni para entregar los víveres adquiridos.

“Las canastas fueron adquiridas al proveedor Ronaldo Medina Guevara, pero todo fue realizado por el Sr. Jack Vences León, hermano de la entonces subgerente de RRHH, quien además tenía el aval del alcalde Manfri Bernal para abastecer a la MDP”, consta en la denuncia de los regidores Paul Vilchez Santamaria y Manuel Ruiz Vásquez.

Lo más grave es que cada canasta fue cotizada en S/ 150, cuando su costo real era de S/ 80, habiendo una supuesta sobrevaloración de S/ 70. Por ejemplo, se compró arroz fortificado al precio de S/ 8.25 el kilo cuando en el mercado está S/ 4.50 el más caro.

Otro hecho irregular que consta en la denuncia es la compra de 100 varillas flexibles para limpieza de buzones a la empresa Barreta SAC, cuyo representante es el mismo proveedor de las canastas.

En este caso, también se reportó una presunta sobrevaloración, pues las varillas fueron cotizadas a S/ 60.00 cada una, cuando en realidad el precio de mercado es de S/45.00.

Al analizar la documentación de las dos empresas que presentaron cotizaciones, se advirtió indicios de direccionamiento.

“En la propuesta presentada por la empresa Syn Escape SAC consigna como domicilio el distrito de Punchana, provincia de Maynas, departamento de Loreto, la misma dirección de la empresa La Barreta SAC, lo que hace presumir que ambas propuestas han sido elaboradas por una sola persona y que se olvidó de cambiar la dirección en ese formato, lo que demuestra que todo estaba arreglado para que La Barreta SAC sea la que obtenga la buena pro”, consta en la denuncia.

Frente a estos hechos, la fiscal María Eneque Yauce ordenó el inicio de una investigación contra los que resulten responsables, disponiendo que se tome la declaración del alcalde y los funcionarios implicados.