La gerente general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Gina Salazar, precisó que la cena organizada el 9 de abril para los observadores internacionales de la primera vuelta electoral se desarrolló como parte de un acto protocolar y sin consumo de bebidas alcohólicas.

La funcionaria descartó que integrantes de la ONPE o su entonces jefe, Piero Corvetto, hayan participado en dicha reunión.

“No hubo bar abierto ni bebidas alcohólicas, lo que se ofreció fue una cena en el cual se mostró la gastronomía peruana y no hubo ningún tipo de bebida alcohólica... esta es una actividad protocolar en el cual se desarrolla en el marco de un cronograma más grande. Un cronograma que toma cuatro días porque las misiones de observación internacional llegan al país cinco o seis días antes”, declaró Salazar a RPP.

La gerente general del JNE descartó que la cena haya representado una vulneración a la neutralidad electoral y precisó que se trató de una “actividad tradicional”.

“Lo que hacen las misiones de observaciones es reportar incidencias para poder hacer recomendaciones y sugerencias de mejoras para poder fortalecer los procesos electorales y una cena, una actividad protocolar, de modo alguno implica que se pueda vulnerar algún tipo de neutralidad porque además son actividades tradicionales que son usuales y que se realizan en el marco de un cronograma de observación internacional”, enfatizó.

Salazar realizó estas precisiones tras el reportaje emitido por el programa Panorama, en el que se señaló que el Jurado Nacional de Elecciones organizó una actividad privada en una hacienda de Surco para los observadores internacionales que arribaron a Lima con el fin de supervisar el proceso electoral.

De acuerdo con el dominical, la actividad habría tenido un costo de 25 mil soles e incluyó show en vivo, exhibición de caballos de paso, danzantes, jarana criolla, además de buffet y bar abierto.

Gina Salazar señaló que la Contraloría ya les notificó el inicio de la recopilación de información respecto al servicio de alimentación destinado a los observadores electorales internacionales en el marco de las Elecciones Generales 2026.

“La contraloría nos ha notificado que va a iniciar un proceso de indagación, pero debemos precisar un tema muy importante: no es algo nuevo, no es algo extraordinario y no responde a una coyuntura específica”, concluyó.