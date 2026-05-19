Exigen extremar medidas de higiene en menores.
Exigen extremar medidas de higiene en menores.

La propagación de la enfermedad mano, pie y boca (EPMB), asociada al virus , continúa en ascenso en la región . El más reciente reporte epidemiológico de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) confirmó 420 casos acumulados hasta la semana epidemiológica 19 del 2026, una cifra superior a los 375 contagios que el diario Diario Correo había dado a conocer el último martes 12 de mayo.

Cifras de enfermedad

La enfermedad, que afecta principalmente a niños menores de cinco años, se sigue extendiendo en escuelas, cunas y centros educativos de varias provincias de la región, especialmente en , donde se concentra más del 70% de los casos reportados.

Entre las instituciones donde se notificaron contagios figuran la cuna “Más Corazón Valiente”, en Chongoyape; la institución educativa N.º 10.017 de Santa Rosa; el colegio inicial Nuestra Señora de Fátima, en La Victoria; y la cuna “Más M.A.M.M.”, en Ferreñafe. También se reportaron casos en la I.E. San Gabriel de Pomalca, la I.E. Alva y Alva de Chiclayo, la I.E. Pampa Grande de Chongoyape, la I.E. Victoria, así como en la I.E. CIE N.º 202 de Lambayeque y la IE Virgen del Cisne, en Salas.

Los brotes no se limitan al ámbito escolar. El reporte sanitario identifica además contagios en sectores urbanos y asentamientos como Urb. Latina, Residencial Leguía, P.J. Cerropón y el sector 2 de Octubre, además de comunidades vinculadas a centros de salud de la región.

Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia activa debido a la rápida propagación del virus entre menores de edad. Del total de casos, 267 corresponden a niños de entre 1 y 4 años. El reporte también muestra una mayor incidencia en varones, con 241 afectados frente a 179 mujeres.

La Geresa recomendó reforzar el lavado de manos, la desinfección de juguetes y superficies, así como evitar que menores con síntomas acudan a clases mientras dure el periodo de contagio.

Incidencia

La enfermedad causa fiebre y ampollas en manos, pies y boca, y se propaga rápidamente en espacios con alta interacción infantil.

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