La propagación de la enfermedad mano, pie y boca (EPMB), asociada al virus Coxsackie, continúa en ascenso en la región Lambayeque. El más reciente reporte epidemiológico de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) confirmó 420 casos acumulados hasta la semana epidemiológica 19 del 2026, una cifra superior a los 375 contagios que el diario Diario Correo había dado a conocer el último martes 12 de mayo.

Cifras de enfermedad

La enfermedad, que afecta principalmente a niños menores de cinco años, se sigue extendiendo en escuelas, cunas y centros educativos de varias provincias de la región, especialmente en Chiclayo, donde se concentra más del 70% de los casos reportados.

Entre las instituciones donde se notificaron contagios figuran la cuna “Más Corazón Valiente”, en Chongoyape; la institución educativa N.º 10.017 de Santa Rosa; el colegio inicial Nuestra Señora de Fátima, en La Victoria; y la cuna “Más M.A.M.M.”, en Ferreñafe. También se reportaron casos en la I.E. San Gabriel de Pomalca, la I.E. Alva y Alva de Chiclayo, la I.E. Pampa Grande de Chongoyape, la I.E. Victoria, así como en la I.E. CIE N.º 202 de Lambayeque y la IE Virgen del Cisne, en Salas.

Los brotes no se limitan al ámbito escolar. El reporte sanitario identifica además contagios en sectores urbanos y asentamientos como Urb. Latina, Residencial Leguía, P.J. Cerropón y el sector 2 de Octubre, además de comunidades vinculadas a centros de salud de la región.

Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia activa debido a la rápida propagación del virus entre menores de edad. Del total de casos, 267 corresponden a niños de entre 1 y 4 años. El reporte también muestra una mayor incidencia en varones, con 241 afectados frente a 179 mujeres.

La Geresa recomendó reforzar el lavado de manos, la desinfección de juguetes y superficies, así como evitar que menores con síntomas acudan a clases mientras dure el periodo de contagio.

Incidencia

La enfermedad causa fiebre y ampollas en manos, pies y boca, y se propaga rápidamente en espacios con alta interacción infantil.