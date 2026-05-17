El aumento de cuadros virales en colegios y nidos del país ha vuelto a poner en alerta a muchos padres de familia frente al coxsackievirus, conocido por causar la enfermedad de manos, pies y boca.

Una de las principales dudas es si los niños desarrollan inmunidad permanente después de contagiarse o si pueden volver a enfermarse.

Según Patricia Paredes, directora médica de Pacífico Salud, haber tenido el virus no garantiza una protección total.

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Especialista explica por qué los niños pueden reinfectarse

“El hecho de haber tenido coxsackievirus no garantiza inmunidad total. Existen distintos subtipos del virus, por lo que un niño puede desarrollar defensas frente a uno, pero seguir siendo vulnerable a otros”, explicó la especialista.

Añadió que este tipo de infecciones suele incrementarse durante la temporada escolar debido al contacto cercano entre menores y la facilidad de transmisión en espacios cerrados.

¿Cómo funciona la inmunidad frente al coxsackievirus?

Tras una infección, el organismo sí desarrolla una respuesta inmune. Sin embargo, esta protección suele ser parcial y específica para la variante que causó el contagio.

“Muchas veces los padres creen que el niño ya no volverá a enfermarse, pero la inmunidad no funciona igual que en otras enfermedades virales más conocidas”, indicó Paredes.

La especialista señaló que la capacidad del cuerpo para enfrentar infecciones también depende de hábitos cotidianos relacionados con la salud infantil.

Hábitos que ayudan a fortalecer las defensas

Pacífico Salud recomienda priorizar medidas sostenibles para fortalecer el sistema inmunológico de los menores y evitar la automedicación o el uso indiscriminado de suplementos.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Mantener horarios adecuados de sueño

Priorizar una alimentación balanceada

Evitar exceso de ultraprocesados

Promover actividad física y tiempo al aire libre

Mantener buena higiene de manos

No enviar niños enfermos al colegio

“No existe una fórmula mágica para evitar todos los virus, pero sí hábitos que ayudan al sistema inmunológico a responder mejor”, agregó la especialista.

Piden evitar desinformación y automedicación

Ante el incremento de información viral en redes sociales y grupos de padres, la especialista recomendó evitar la desinformación y consultar siempre con profesionales de salud.

“El enfoque debe estar en prevención y hábitos saludables, no únicamente en vitaminas o suplementos”, concluyó.