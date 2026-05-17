El nacimiento de un bebé prematuro representa uno de los principales desafíos para la salud neonatal en el Perú y el mundo.

Se considera prematuro a todo recién nacido que llega antes de las 37 semanas de gestación, una condición que puede implicar complicaciones respiratorias, neurológicas y digestivas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año nacen alrededor de 15 millones de bebés prematuros en el mundo, lo que representa más de uno de cada diez nacimientos.

En Perú, aproximadamente 30 mil bebés nacen en esta condición cada año, siendo además la principal causa de mortalidad neonatal e infantil.

Especialista recomienda actuar rápidamente

La Dra. Faye Aguilar, pediatra neonatóloga de las Clínicas AUNA, señaló que contar con atención médica especializada desde el nacimiento puede marcar una diferencia importante en la evolución del recién nacido.

La especialista destacó que la prematuridad no solo requiere cuidados médicos, sino también acompañamiento emocional para la familia.

Recomendaciones ante un nacimiento prematuro

Priorizar el contacto piel con piel

La especialista explicó que el “método madre canguro” ayuda a regular la temperatura del bebé, mejora la respiración, favorece la lactancia y fortalece el vínculo afectivo.

Este contacto debe iniciarse lo antes posible luego del parto, una vez que el recién nacido haya sido estabilizado.

Buscar atención médica especializada

Ante un parto prematuro o riesgo de que ocurra, se recomienda acudir a centros de salud preparados para manejar emergencias gineco-obstétricas.

Estas situaciones pueden incluir infecciones, hemorragias o complicaciones del embarazo que requieren respuesta inmediata.

Verificar acceso a UCI neonatal

Los bebés prematuros pueden necesitar soporte especializado para respirar, alimentarse y mantener estable su temperatura corporal.

Por ello, las unidades de cuidados intensivos neonatales (UCI neonatal) son fundamentales para aumentar las probabilidades de supervivencia.

Elegir espacios de atención integral

La especialista también resaltó la importancia de las salas de parto integrales, donde el trabajo de parto, nacimiento y recuperación ocurren en un mismo ambiente.

Este modelo reduce el estrés de la madre y facilita el acompañamiento continuo del recién nacido.

Seguimiento médico es clave tras el alta

La Dra. Aguilar recordó que el cuidado del bebé prematuro continúa después del alta médica.

Los controles periódicos y el seguimiento especializado permiten monitorear el desarrollo del menor y reducir riesgos de futuras complicaciones.

“Contar con información clara, un equipo preparado y un entorno adecuado puede hacer una gran diferencia en esta experiencia”, indicó la especialista.