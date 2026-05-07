El Ministerio de Salud pidió mantener la calma ante los casos reportados del virus Coxsackie en colegios de Lima y exhortó a la población a seguir las recomendaciones sanitarias para evitar contagios.
César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, explicó que este virus suele circular durante todo el año.
Según detalló el especialista, los casos aumentan con mayor frecuencia entre marzo y junio debido a la etapa escolar. Además, señaló que las regiones tropicales presentan una mayor presencia de esta enfermedad conocida como manos, pies y boca.
“Lo primero y más evidente son los labios secos, la somnolencia y la poca ingesta de líquidos; en casos más graves, el niño puede dejar de comer y mostrarse más decaído”, sostuvo el especialista.
Entre otros síntomas, mencionó la aparición de ampollas o lesiones en la boca, manos y pies, además de fiebre leve, irritabilidad, dolor de garganta y dificultad para alimentarse.
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