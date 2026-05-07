Especialista indicó que la deshidratación y la somnolencia son algunos de los síntomas más evidentes en menores afectados por esta enfermedad viral.
Especialista indicó que la deshidratación y la somnolencia son algunos de los síntomas más evidentes en menores afectados por esta enfermedad viral.

El Ministerio de Salud pidió mantener la calma ante los casos reportados del virus Coxsackie en colegios de Lima y exhortó a la población a seguir las recomendaciones sanitarias para evitar contagios.

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, explicó que este virus suele circular durante todo el año.

Según detalló el especialista, los casos aumentan con mayor frecuencia entre marzo y junio debido a la etapa escolar. Además, señaló que las regiones tropicales presentan una mayor presencia de esta enfermedad conocida como manos, pies y boca.

“Lo primero y más evidente son los labios secos, la somnolencia y la poca ingesta de líquidos; en casos más graves, el niño puede dejar de comer y mostrarse más decaído”, sostuvo el especialista.

Entre otros síntomas, mencionó la aparición de ampollas o lesiones en la boca, manos y pies, además de fiebre leve, irritabilidad, dolor de garganta y dificultad para alimentarse.

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