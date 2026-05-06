El Gobierno nombró a Juan Carlos Gerónimo del Prado Ponce como nuevo integrante y presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 145-2026-PCM, de fecha 5 de mayo de 2026, la cual lleva las firmas del presidente de la República, José María Balcázar, y del titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.

De acuerdo con el marco normativo de la institución, establecido en el Decreto Legislativo N.° 1033, el Consejo Directivo constituye el órgano máximo del Indecopi y su presidente es designado por el jefe de Estado, a partir de los candidatos propuestos por la Presidencia del Consejo de Ministros.

De manera simultánea, el Ejecutivo emitió la Resolución Suprema N.° 144-2026-PCM, mediante la cual se acepta de forma oficial la renuncia de Alberto Villanueva Eslava al cargo de presidente y miembro del Consejo Directivo.

Villanueva Eslava había asumido la conducción de la entidad mediante su designación oficial en 2024. En la norma publicada este martes, el Gobierno expresó su agradecimiento por los servicios prestados durante su gestión institucional.