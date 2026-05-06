Diversos gremios empresariales y de transporte emitieron un pronunciamiento conjunto en el que solicitan una auditoría internacional a los sistemas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) antes de la proclamación oficial de los resultados de la primera vuelta presidencial.

El comunicado, difundido hoy, 6 de mayo, sostiene que existen “graves irregularidades” observadas desde el mismo día de la jornada electoral, por lo que consideran necesaria una revisión técnica independiente.

Entre los firmantes figuran la Asociación de Exportadores (ADEX), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), entre otros gremios.

#COMUNICADO Los gremios empresariales firmantes, entre ellos la SNI, demandan que, ante las irregularidades en el proceso electoral del 12 de abril, la auditoría externa se realice antes de proclamación de los resultados de la primera vuelta, así como la separación del jefe… pic.twitter.com/LrN7D5ocTG — SNI (@SNIndustrias) May 6, 2026

Piden auditoría antes de la proclamación oficial

Uno de los principales pedidos del pronunciamiento es que la auditoría externa sea realizada y concluida antes de que se proclamen oficialmente los resultados presidenciales de la primera vuelta.

Según el documento, la revisión debe determinar si las presuntas irregularidades responden a problemas operativos o a una eventual manipulación deliberada del sistema electoral.

“Esta auditoría debe emitir su dictamen antes de la proclamación de los resultados presidenciales de la primera vuelta”, señala el comunicado.

Los gremios también plantean que el proceso sea conducido por una empresa internacional de reconocido prestigio para garantizar imparcialidad y credibilidad.

Solicitan separar a funcionarios de la ONPE

El pronunciamiento además pide que el jefe interino de la ONPE y funcionarios vinculados a la anterior gestión sean apartados de sus cargos mientras continúan las investigaciones.

Según los firmantes, la permanencia de estos funcionarios afecta la confianza ciudadana en el proceso electoral y en la organización de una eventual segunda vuelta.

Proponen participación de las Fuerzas Armadas

Como parte de las medidas planteadas, los gremios propusieron que la logística para el traslado y resguardo de ánforas sea asumida por las Fuerzas Armadas del Perú.

Indicaron que la medida busca minimizar riesgos de manipulación externa de votos durante el traslado del material electoral.

El pronunciamiento se conoce en medio de un escenario de tensión política y cuestionamientos públicos sobre la transparencia del proceso electoral.

Hasta el momento, los organismos electorales no han emitido una respuesta oficial sobre los pedidos formulados por los gremios.