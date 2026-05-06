La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el avance de actas contabilizadas para la elección presidencial alcanzó el 98.226% hasta las 10:15 a. m. del 6 de mayo de 2026.

Según el reporte oficial, la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi lidera el conteo con 2’824,997 votos válidos, equivalentes al 17.138%.

Disputa ajustada por el segundo lugar

En el segundo lugar figura Roberto Helbert Sánchez Palomino con 1’984,416 votos válidos, lo que representa el 12.039% del total contabilizado.

Mientras tanto, Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla aparece en el tercer lugar con 1’960,728 votos válidos y 11.895%.

La diferencia entre ambos candidatos es de 23,709 votos , de acuerdo con el último reporte publicado por la ONPE.

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Más de 92 mil actas contabilizadas

El organismo electoral precisó además que se contabilizaron 92,766 actas electorales.

Asimismo, indicó que el 1.782% de actas aún permanecen “por envío al JEE” y que no se registran actas pendientes dentro del sistema de contabilización.

La actualización forma parte del procesamiento oficial de resultados de las Elecciones Generales 2026.