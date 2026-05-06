El sistema Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) -herramienta para agilizar el llenado de las actas electorales el domingo 12 de abril por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)- no será utilizado en la segunda vuelta presidencial.

Esto debido a que se detectaron inconvenientes como fallas de laptops, impresores, cartuchos de tinta, esto además de riesgos en ciberseguridad. Sin embargo, no se descarta que el polémico sistema se retome para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

DETALLES

Durante su presentación ante la Comisión de Constitución, Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, precisó que el uso de ese sistema para las elecciones de octubre, dependerá del nuevo jefe que asuma frente al organismo electoral.

Cabe recordar que tras la renuncia de Piero Corvetto, la Junta Nacional de Justicia convocó a un concurso público para elegir a su sucesor, que deberá jurar al cargo el 3 de julio.

“La segunda vuelta es menos complicada que la primera porque pasan dos contendientes que van a una hoja de escrutinio, es mucho más sencilla que la primera vuelta”, afirmó.

En ese sentido, explicó que recontar los votos en la segunda vuelta es mucho más fácil porque solo hay una elección con dos candidatos y el material electoral se reduce.

“Es casi intuitivo. Recordemos que tenemos elecciones el 4 de octubre, también son complicadas en primera vuelta. El nuevo jefe de la ONPE tomará la decisión de si sigue en el STAE para la primera elección regional y municipal”, precisó.

TRABAJO

En otro momento, Bernardo Pachas se refirió al desempeño del STAE en primera vuelta.

“La idea era usar el STAE en 26,695 mesas de sufragio, de allí funcionó en el 91.22% de las mesas instaladas, pero no funcionó en 2571 mesas, lamentablemente, lo que representa el 8.78%”, explicó.

Finalmente, se refirió al trabajo del organismo electoral de cara a la segunda vuelta.

“Todos los trabajadores de la ONPE tienen la obligación moral de sacar adelante la segunda vuelta sin el menor error posible”, aseguró.