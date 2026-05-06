Hugo de Zela señaló este martes que el presidente José María Balcázar estaba informado desde el inicio de su gestión sobre la compra de 12 aviones F-16 a una empresa estadounidense, y expresó su pesar por el hecho de que el mandatario negara dicho conocimiento.

De Zela enseñó a RPP mensajes de WhatsApp de febrero pasado en los que habría informado al presidente sobre un tema urgente que debían tratar en persona, antes de que este definiera su decisión de continuar en el cargo de canciller durante su gobierno.

“Le dije con absoluta claridad que pocos días antes se había realizado una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa (Cosedena) y que en esa reunión se había adoptado un acuerdo que nos ponía en el camino para comprar los aviones F-16. Quería saber yo si estaba de acuerdo con todos estos temas, de tal manera que yo pudiera continuar desarrollando mis tareas. Y si no estaba de acuerdo, obviamente iba a tener que buscar un nuevo canciller; lo que él me dijo con toda claridad en esa reunión fue que él estaba de acuerdo con todos aquellos temas que yo le había manifestado”, declaró a dicho medio.

De Zela también indicó que, si el jefe de Estado optaba por postergar la compra de los aviones, debió convocar al Consejo de Seguridad y Defensa para evaluar esa decisión, lo cual ocurrió.

“Si él hubiera querido, si el presidente Balcázar quería cambiar esa decisión, hubiera tenido que convocar nuevamente a ese Consejo de Seguridad y Defensa para hacer el planteamiento que él deseara y modificar esa decisión. Él no solo no lo hizo, sino que expresó que estaba de acuerdo en que se siga adelante con ese tema”, resaltó.

El excanciller también presentó decretos supremos del Ministerio de Defensa que aprueban la relación de contrataciones de bienes, servicios y obras declaradas de carácter secreto, con los que se habría iniciado la ejecución de la decisión del Cosedena para la adquisición de los aviones.

“(El documento) es del día cinco de marzo del 2026 y está firmado por el presidente José Balcázar y por el ministro del Interior, encargado en ese momento del Ministerio de Defensa”, sostuvo.

Además, el excanciller reiteró que el proceso de compra continuó su desarrollo con normalidad y que contaba con la aprobación del mandatario para la adquisición de las naves.