Durante su visita a la región Loreto, Keiko Fujimori afirmó que, de llegar a la Presidencia, su gestión durará únicamente cinco años.
La candidata de Fuerza Popular rechazó versiones sobre una eventual permanencia prolongada en el poder y marcó distancia con otros proyectos políticos que, según señaló, buscan extenderse por varias décadas.
En el marco de su denominada “Ruta del Amazonas”, la lideresa recorrió Pucallpa, Roaboya y Contamana. En esas actividades sostuvo que el presupuesto nacional es suficiente, pero consideró que el problema radica en la capacidad de ejecución de las autoridades.
Sobre los cuestionamientos al proceso electoral y los pedidos de nulidad de cédulas impulsados por otros candidatos, Fujimori indicó que todos los votos deben ser contabilizados.
La candidata también cuestionó el uso de los recursos públicos al señalar que persisten deficiencias en sectores como salud y educación, especialmente en la Amazonía.
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