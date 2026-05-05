El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Bernardo Pachas, señaló que el uso del sistema digital STAE en futuras elecciones aún no está definido. Según indicó, la decisión sobre su eventual aplicación en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 quedará en manos de quien asuma la dirección permanente del organismo electoral.

Durante su presentación ante la Comisión de Constitución del Congreso, el funcionario explicó que la continuidad de esta herramienta dependerá de una evaluación posterior. En ese contexto, precisó que la actual gestión no tomará una decisión definitiva sobre su uso en próximos procesos.

“El nuevo jefe de la ONPE tomará la decisión de si se sigue con el STAE para las elecciones municipales o regionales”, manifestó.

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Bernardo Pachas: No vamos a tener el Stae en la segunda vuelta. El nuevo jefe de la ONPE decidirá si continúa con el Stae en las elecciones municipales y regionales



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Sistema presentó fallas en primera vuelta

La herramienta tecnológica fue utilizada en Lima Metropolitana y el Callao durante la primera vuelta de las Elecciones Generales. Su objetivo era agilizar el registro y procesamiento de resultados en las mesas de sufragio.

El sistema estaba compuesto por una laptop, una impresora y un dispositivo USB. Sin embargo, durante la jornada electoral se reportaron diversos inconvenientes que afectaron su funcionamiento.

Miembros de mesa informaron dificultades para ingresar al sistema y operar correctamente los equipos. Estas fallas se sumaron a los problemas registrados en el traslado del material electoral.

Las incidencias relacionadas con el sistema STAE y los retrasos logísticos provocaron complicaciones durante el desarrollo de los comicios. Esta situación obligó a extender el horario de votación en algunos locales para garantizar el derecho al sufragio.

Tras lo ocurrido, la ONPE descartó el uso del sistema digital para la segunda vuelta electoral. Para esa etapa, el llenado de actas volverá a realizarse de manera manual.

Aunque el organismo electoral decidió suspender temporalmente la herramienta para la próxima jornada electoral, su futuro aún no está cerrado. La próxima administración de la ONPE deberá evaluar si el sistema requiere ajustes o si será descartado de manera definitiva para futuros procesos.

Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec