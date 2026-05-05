El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que impulsará un proyecto de ley para atender a menores de edad que son reclutados por organizaciones criminales. La propuesta será trabajada en coordinación con la Municipalidad Provincial del Callao y busca establecer mecanismos para su atención y reinserción social.

El anuncio se realizó luego de una reunión sostenida en el Palacio Legislativo con el alcalde provincial del Callao, César Pérez Barriga. Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron el incremento de casos en los que niños y adolescentes son utilizados por redes delictivas.

Buscan respuesta del Estado

Rospigliosi señaló que actualmente no existe una política pública específica para enfrentar este problema. En ese sentido, indicó que el proyecto buscará que el Estado asuma un rol más activo frente a estos casos.

Al explicar la propuesta, el titular del Parlamento sostuvo que se requiere atención inmediata para evitar que más menores sean captados por bandas criminales. “Hoy no existe una respuesta adecuada. Vamos a trabajar de inmediato en un proyecto de ley para que el Estado se haga cargo de estos niños y adolescentes y que haya espacios donde puedan acudir”, manifestó.

El legislador también advirtió que en los últimos años organizaciones criminales han recurrido a menores para cometer distintos delitos. Según señaló, esta situación se ha visto favorecida por vacíos legales existentes.

Cuestiona falta de herramientas legales

Rospigliosi recordó que el Tribunal Constitucional derogó una norma que buscaba reducir la edad de imputabilidad penal. A su juicio, esa decisión dejó al Estado sin herramientas frente a casos que involucran a menores en actividades delictivas.

Explicó que la iniciativa legislativa pretende evitar que adolescentes involucrados en delitos queden sin seguimiento por parte de las autoridades. Para ello, se plantearán mecanismos específicos de intervención.

Durante la reunión, el alcalde del Callao advirtió que este problema afecta con fuerza a su jurisdicción y a otras zonas del país. Indicó que mafias estarían reclutando a adolescentes entre los 12 y 14 años para actividades delictivas como extorsión y homicidio.

“Tenemos que tomar una decisión. No podemos permitir que nuestros jóvenes se pierdan ni que nuestros niños queden sin el apoyo del Estado. Tenemos que reinsertarlos en la sociedad”, expresó.

Finalmente, Pérez destacó la disposición del Congreso para trabajar en una propuesta conjunta. Señaló que esperan implementar acciones concretas frente al avance del crimen organizado.