El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas Serrano y Carmen Velarde Koechlin, titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. (RENIEC) acudieron este martes a responder por los problemas de organización que desencadenaron la extensión de los comicios del 12 de abril hasta el 13 de abril. La jornada electoral presentó varias irregularidades como el retraso en la instalación de mesas de sufragio, así como el traslado y repliegue del material electoral.

Como parte de las investigaciones del caso, ambos funcionarios fueron invitados a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso junto al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo. Otros invitados a la mesa de trabajo son los especialistas en derecho constitucional Domingo García Belaunde y Jorge Luis Cáceres Arce. La sesión inició a las 10:00 a.m en el Hemiciclo del Pleno, sin embargo aún no se ha presentado el titular del JNE.

Como se recuerda, los problemas de organización de los organismos electorales perjudicaron a los votantes del sector de Lima Sur , quienes debieron acudir nuevamente a sufragar al día siguiente de las elecciones. Este fin de semana, el dominical Cuarto Poder reveló que el JNE había alertado a la ONPE un mes antes de los comicios sobre graves riesgos de ciberseguridad en la “Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio” (STAE). Esta herramienta fue utilizada para agilizar el conteo y transmisión de resultados en Lima Metropolitana y Callao.

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