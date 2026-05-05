El presidente José María Balcázar afirmó que su gobierno viene ejecutando proyectos de infraestructura en distintas regiones del país. Según indicó, estas intervenciones se desarrollan en el norte, centro y sur del territorio nacional bajo un enfoque orientado a reducir brechas.

Durante una actividad oficial en Palacio de Gobierno, el mandatario sostuvo que su administración busca mantener una política de desarrollo con alcance nacional. Asimismo, señaló que las obras se realizan con apoyo de distintas instituciones del Estado.

“Nuestro Gobierno ejecuta obras sin mucha bulla ni aspavientos, pero de manera inclusiva con las regiones del sur, norte y centro del país”, manifestó.

Gobierno plantea trabajo articulado

El mandatario sostuvo que la inclusión debe formar parte de las decisiones del Estado. En esa línea, afirmó que no es posible gobernar dejando de lado a determinadas regiones o sectores de la población.

Durante su intervención, señaló que las Fuerzas Armadas también colaborarán en la ejecución de algunas obras. Endicó que ese respaldo permitirá fortalecer el desarrollo de proyectos en diversas zonas del país.

Al explicar su visión sobre el crecimiento nacional, remarcó la importancia de una democracia con igualdad de oportunidades. “La democracia, cuando es inclusiva, permite el desarrollo”, expresó.

Presentan estrategia sobre inteligencia artificial

Las declaraciones fueron brindadas durante la presentación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. En el evento, el mandatario destacó el impacto de la tecnología en distintos ámbitos de la sociedad.

Balcázar recordó que en años anteriores el acceso al conocimiento era limitado para gran parte de la población. Señaló que actualmente internet y los teléfonos móviles han ampliado las posibilidades de acceso a la información.

Destaca rol de la tecnología

El presidente también se refirió al avance de la inteligencia artificial y su impacto en el futuro. Consideró que esta herramienta puede contribuir al desarrollo del país si se utiliza adecuadamente.

En ese contexto, precisó que la tecnología no reemplazará la capacidad humana. “La inteligencia artificial no va a sustituir a la inteligencia humana, pero constituye un extraordinario instrumento para el desarrollo”, sostuvo.

En la ceremonia también participaron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y el secretario de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ricardo Zapata de la Rosa. Ambos acompañaron la presentación de la estrategia impulsada por el Ejecutivo.