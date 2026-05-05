El Congreso de la República aprobó por unanimidad un dictamen que plantea la obligación de que empleadores proporcionen sillas o asientos adecuados a trabajadores que permanecen de pie durante largos periodos. La propuesta obtuvo 95 votos a favor y busca mejorar las condiciones laborales en centros de trabajo del sector público y privado.

La iniciativa presentada por Maria del Carmen Alva, está sustentada en el Proyecto de Ley 13572/2025-CR. Su objetivo es proteger la salud de los empleados que realizan sus funciones de pie durante extensas jornadas y reducir riesgos asociados al desgaste físico.

El dictamen establece que mantener a un trabajador de pie durante periodos prolongados sin pausas adecuadas puede afectar su bienestar físico. En ese contexto, la propuesta señala que esta práctica vulnera condiciones laborales adecuadas.

El texto también precisa que obligar a un empleado a permanecer de pie durante toda su jornada sin posibilidad de descanso puede ser considerado un acto de hostilidad laboral. Con ello, se busca evitar prácticas que prioricen la productividad por encima de la salud del trabajador.

¿A quiénes alcanzaría la medida?

La propuesta sería aplicada en centros laborales donde los trabajadores permanezcan de pie por tres horas continuas o más. De aprobarse en las siguientes etapas del proceso legislativo, los empleadores deberán permitir que los trabajadores alternen su postura durante la jornada.

La medida alcanzaría tanto al sector público como al privado. El objetivo es reducir problemas de salud relacionados con la fatiga física derivada de largas horas en una misma posición.

Aunque el dictamen fue aprobado por el Parlamento, todavía no entra en vigencia como ley. La iniciativa aún debe continuar con el procedimiento legislativo correspondiente antes de su eventual promulgación.

Con esta propuesta, el Congreso busca incorporar nuevas condiciones de protección para trabajadores expuestos a jornadas prolongadas de pie. El debate sobre derechos laborales y condiciones de trabajo vuelve así a la agenda parlamentaria.