La candidata presidencial de Keiko Fujimori continuó sus actividades proselitistas en la región Loreto y llegó hasta la provincia de Ucayali. Como parte de su recorrido, se trasladó por el río Ucayali para visitar a los habitantes de la comunidad Roaboya Mestiza.

La postulante arribó al distrito de Padre Márquez, donde sostuvo un encuentro con los residentes de la zona. Durante la reunión, escuchó las principales necesidades planteadas por la población local.

Pobladores presentaron sus demandas

Los ciudadanos señalaron que enfrentan dificultades por la falta de servicios básicos en su comunidad. Asimismo, mencionaron limitaciones en infraestructura educativa y atención médica.

Los residentes indicaron que existe una cantidad insuficiente de establecimientos de salud para atender a la población. Además, manifestaron preocupación por las condiciones en las que estudian los menores de la zona.

Gran parte de los habitantes pertenece a la comunidad shipiba. Sus principales actividades económicas están vinculadas a la agricultura y la pesca.

Tras escuchar los pedidos de la población, Fujimori se comprometió a impulsar la construcción de un centro educativo en la zona en caso llegue al Gobierno. La candidata sostuvo que buscará reforzar la presencia del Estado en localidades alejadas.

“Yo les pido que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza. Vamos a trabajar para tener un estado eficiente, con capacidad de gestión, en la cancha, que camine, que esté de la mano del pueblo... Y yo espero regresar aquí como presidenta del Perú, pero lo más importante, regresaré para inaugurar las obras”, manifestó.

Continuará actividades en Contamana

Luego de culminar su visita en Roaboya Mestiza, la candidata se dirigió hacia Contamana. En esa ciudad continuará con reuniones junto a pobladores para conocer otras demandas de la provincia.

La visita forma parte de las actividades de campaña que viene desarrollando en distintas regiones del país. En esta etapa, la candidata ha intensificado sus recorridos por localidades de la Amazonía.