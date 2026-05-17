La hipertensión arterial continúa siendo el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares (ACV), según especialistas en salud cardiovascular.

En Perú, esta afección afecta a más de 5.5 millones de personas y, en la mayoría de casos, no presenta síntomas perceptibles hasta que ya existe daño en órganos vitales.

La hipertensión se define como la elevación sostenida de la presión arterial por encima de 140/90 mmHg.

Especialista advierte sobre diagnóstico tardío

El Dr. Arnold Zárate Trillo, cardiólogo de Sanitas Consultorios Médicos, señaló que muchas personas llegan a consulta cuando la enfermedad ya generó complicaciones.

“Medir la presión arterial y realizarse chequeos médicos periódicos son hábitos de autocuidado que cambian el curso de la salud de una persona”, indicó el especialista.

El médico explicó que la hipertensión no controlada puede derivar en diversas enfermedades graves.

Enfermedades asociadas a la hipertensión

Infarto agudo de miocardio

La presión elevada obliga al corazón a trabajar con mayor esfuerzo, lo que puede reducir el flujo sanguíneo y provocar un infarto. Entre los síntomas figuran dolor en el pecho, sudoración y dificultad para respirar.

Accidente cerebrovascular (ACV)

La hipertensión es considerada la causa prevenible más frecuente de ACV. Puede manifestarse con debilidad en un lado del cuerpo, dificultad para hablar o alteraciones visuales.

Insuficiencia cardíaca

La sobrecarga constante sobre el corazón puede afectar su capacidad para bombear sangre y generar fatiga, hinchazón y dificultad respiratoria.

Enfermedad renal crónica

La presión arterial alta deteriora progresivamente los vasos sanguíneos de los riñones, afectando su funcionamiento.

Retinopatía hipertensiva

También puede dañar los vasos de la retina y ocasionar visión borrosa o pérdida visual parcial.

Recomendaciones para controlar la presión arterial

El Dr. Zárate indicó que, aunque la hipertensión no tiene cura, sí puede controlarse con hábitos saludables y seguimiento médico.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Medir la presión arterial regularmente

Reducir el consumo de sal

Realizar al menos 150 minutos de actividad física semanal

Mantener un peso saludable

Dormir entre siete y ocho horas

Evitar tabaco y alcohol

El especialista también recordó que quienes reciben tratamiento no deben suspender la medicación sin supervisión médica.

Día Mundial de la Hipertensión

El Día Mundial de la Hipertensión busca generar conciencia sobre una enfermedad considerada silenciosa, pero asociada a graves consecuencias cardiovasculares.

“No se trata de buscar enfermedades, sino de proteger la salud antes de que el daño sea irreversible”, concluyó el Dr. Zárate.