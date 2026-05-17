La hipertensión arterial continúa siendo el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares (ACV), según especialistas en salud cardiovascular.
En Perú, esta afección afecta a más de 5.5 millones de personas y, en la mayoría de casos, no presenta síntomas perceptibles hasta que ya existe daño en órganos vitales.
La hipertensión se define como la elevación sostenida de la presión arterial por encima de 140/90 mmHg.
Especialista advierte sobre diagnóstico tardío
El Dr. Arnold Zárate Trillo, cardiólogo de Sanitas Consultorios Médicos, señaló que muchas personas llegan a consulta cuando la enfermedad ya generó complicaciones.
“Medir la presión arterial y realizarse chequeos médicos periódicos son hábitos de autocuidado que cambian el curso de la salud de una persona”, indicó el especialista.
El médico explicó que la hipertensión no controlada puede derivar en diversas enfermedades graves.
Enfermedades asociadas a la hipertensión
Infarto agudo de miocardio
La presión elevada obliga al corazón a trabajar con mayor esfuerzo, lo que puede reducir el flujo sanguíneo y provocar un infarto. Entre los síntomas figuran dolor en el pecho, sudoración y dificultad para respirar.
Accidente cerebrovascular (ACV)
La hipertensión es considerada la causa prevenible más frecuente de ACV. Puede manifestarse con debilidad en un lado del cuerpo, dificultad para hablar o alteraciones visuales.
Insuficiencia cardíaca
La sobrecarga constante sobre el corazón puede afectar su capacidad para bombear sangre y generar fatiga, hinchazón y dificultad respiratoria.
Enfermedad renal crónica
La presión arterial alta deteriora progresivamente los vasos sanguíneos de los riñones, afectando su funcionamiento.
Retinopatía hipertensiva
También puede dañar los vasos de la retina y ocasionar visión borrosa o pérdida visual parcial.
Recomendaciones para controlar la presión arterial
El Dr. Zárate indicó que, aunque la hipertensión no tiene cura, sí puede controlarse con hábitos saludables y seguimiento médico.
Entre las principales recomendaciones figuran:
- Medir la presión arterial regularmente
- Reducir el consumo de sal
- Realizar al menos 150 minutos de actividad física semanal
- Mantener un peso saludable
- Dormir entre siete y ocho horas
- Evitar tabaco y alcohol
El especialista también recordó que quienes reciben tratamiento no deben suspender la medicación sin supervisión médica.
Día Mundial de la Hipertensión
El Día Mundial de la Hipertensión busca generar conciencia sobre una enfermedad considerada silenciosa, pero asociada a graves consecuencias cardiovasculares.
“No se trata de buscar enfermedades, sino de proteger la salud antes de que el daño sea irreversible”, concluyó el Dr. Zárate.