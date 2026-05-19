Cachay se pronunció luego de la agresión que sufrió durante su presentación en Olmos. Un hombre lo empujó violentamente desde las escaleras mientras realizaba una imitación, lo que le ocasionó una fractura en el brazo.

El comediante conversó con el portal Instarándula, donde exigió que su caso no quede impune. Además, no descartó presentar una denuncia contra el sujeto, quien se encuentra detenido.

“ Voy a consultar con un abogado para que me pueda apoyar y seguir con la denuncia ”, manifestó.

“ Que las autoridades pongan cartas en el asunto porque esto yo lo voy a hacer hasta el último; esto no puede quedar así ”, agregó.

Luego, el artista indicó: “ Que se vaya preso ese señor, me ha querido matar. Tiene que pagarme mis gastos. Incluso me ha malogrado un teléfono nuevo. Me ha tirado. Estoy gastando mi plata, es un gasto ”.

En una llamada telefónica con el programa ‘Arriba Mi Gente’, Cachay se pronunció desde la clínica tras ser evaluado por los médicos y confirmó que sufrió una fractura en la muñeca.

“ Estaba haciendo un personaje que coquetea y juega con el público. Cuando volteo, aprovecha y me avienta desde arriba. Mi reacción fue rápida ”, manifestó.

En ese sentido, el artista señaló que el presunto responsable ya había sido intervenido por la Policía: “ No sé cómo se llama, pero ya está detenido ”.