Un hombre fue apuñalado esta noche en una fiesta chicha realizada en un local que funcionaba como salón de eventos o cantina clandestina y murió cuando era trasladado al servicio de Emergencia del hospital Hipólito Unanue. El hecho de sangre ocurrió en la calle Pasaje 21, a un costado del cementerio general Presbítero Sebastián Sors y que es una zona donde los fines de semana se realiza una feria de animales vivos. Fue asesinado Eder Paolo Layme Valeriano (42), conocido en el ambiente del mal vivir como “Paolo” o “Pelucas”, sobre quién policías indicaron que integró bandas delictivas y capturado la última vez en febrero de este año en el distrito Gregorio Albarracín por tentativa de robo de accesorios de un vehículo junto a Jhony Colquehuanca Zuaña (38), “Flaco” o “Chucky”, ambos considerados esa vez como miembros de la banda “Las joyitas de la Heroica”.

Fiesta clandestina

Según las indagaciones, la fiesta con orquesta de música tropical se efectuaba desde la tarde en el inmueble signado con el número 1050-D, en un local duramente cuestionado por los vecinos por los escándalos que suelen generar los asistentes, en su mayoría personas de dudosa reputación o presuntos delincuentes.

Desacato a autoridad

Ese local había sido clausurado por la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) hace varias semanas atrás, incluso colocaron dos bloques de cemento en el portón que permitía el acceso de las personas, pero los encargados del negocio ayer hicieron acceder a los clientes por una puerta lateral y en medio de la música y consumo de licor se produjo un crimen.

Gresca en el interior

De acuerdo a la información brindada por un testigo, hombres y mujeres departían en el interior y de pronto se produjo una riña, siendo un hombre apuñalado y quedó tendido sobre el pavimento; en medio de la trifulca el agresor huyó junto a sus compinches, dejando a su víctima con la hoja de un cuchillo incrustado en el rostro.

Paramédicos asisten

Policías del escuadrón motorizado Los Halcones llegaron al lugar, cuando también en la zona ya estaban los paramédicos del Samu con una ambulancia. El herido fue atendido y se constató que tenía pulso, por lo que se optó en trasladarlo al nosocomio local. Los paramédicos del Samu tuvieron que acceder en medio de los insultos y gritos de otras personas ebrias que estuvieron en el local.

Diligencias en la zona

Agentes de Los Halcones confirmaron el deceso de Eder Layme Valeriano en el nosocomio local y dieron aviso al fiscal de turno; también se convocó a la zona a los policías de Homicidios del Depincri y peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri).

Durante la inspección preliminar en la zona, los policías interventores hallaron en el frontis del local el mango de madera de un cuchillo, ya que ese puñal se habría roto tras el feroz ataque y fue arrojado en la calle por el asesino fugitivo.

Varios testigos del ataque criminal y además asistentes de la fiesta chicha dijeron conocer al agresor, pero al final optaron en retirarse sin dar información a los policías presentes.