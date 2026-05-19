Pedro Pablo Kuczynski, en entrevista con Canal N, habló respecto al reciente encuentro que sostuvo con Keiko Fujimori. Según indicó, la conversación permitió abordar los cuestionamientos de campañas anteriores y dar por zanjadas las discrepancias previas. Asimismo, precisó que su voto se inclinará por una opción que priorice el orden y la continuidad del modelo económico vigente.

Por otro lado, PPK analizó el plan de gobierno de Roberto Sánchez al que calificó como perjudicial para la estabilidad financiera del país. En esa línea, sostuvo que se trata de propuestas “desfasadas” que no se enmarcan en una izquierda moderna.

Además, el exjefe de Estado consideró que el Perú requiere generación de empleo y predictibilidad, por lo que descartó las iniciativas de reforma estructural planteadas por sectores opositores.

En dicho diálogo, el abogado del expresidente, Julio Midolo, explicó la situación legal de su patrocinado. El jurista resaltó una reciente resolución judicial que desestimó los cargos de conversión y transferencia de fondos relacionados con las campañas de 2011 y 2016, al señalar que los criterios establecidos por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional exigen acreditar la intención deliberada de ocultar el origen del dinero.

Midolo sostuvo que el reciente fallo guarda coherencia con la jurisprudencia ya establecida en el caso de la coinvestigada Susana de la Puente, por lo que estimó que el Ministerio Público no tendría posibilidades de revertir la decisión en instancias superiores. En esa línea, afirmó que la resolución sienta un precedente firme para los procesos que aún continúan en trámite.