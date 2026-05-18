El dirigente de Construcción Civil Ricardo Cruz Mauro Antón fue asesinado a balazos la mañana de hoy lunes 18 de mayo en la ciudad de Ferreñafe, región Lambayeque, en un nuevo hecho de violencia que enluta al sector sindical.

Hechos

El ataque ocurrió alrededor de las 6:40 a.m. en la cuadra 2 de la prolongación Tres Marías, cuando la víctima se encontraba en la puerta de su vivienda. Según imágenes registradas por cámaras de seguridad de la zona, dos sujetos desconocidos lo interceptaron y, sin mediar palabra, le dispararon hasta en cinco oportunidades antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras el atentado, Mauro Antón fue auxiliado por vecinos y trasladado al local alquilado donde funciona el área de emergencia del Hospital Referencial de Ferreñafe. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, solo se pudo confirmar su fallecimiento.

Rechazo a crimen

Ricardo Cruz Mauro Antón se desempeñaba como secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Ferreñafe, Distritos y Anexos. Su muerte generó la inmediata reacción de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), que emitió un pronunciamiento lamentando el crimen y expresando sus condolencias a familiares, compañeros y allegados.

“La memoria del compañero permanecerá presente en la lucha contra la criminalidad y las mafias que pretenden sembrar terror”, señaló la organización sindical en un comunicado difundido este lunes.

Asimismo, la FTCCP destacó la trayectoria del dirigente en la defensa de los derechos laborales y reiteró su preocupación por el avance de la violencia y el sicariato que afecta a trabajadores y dirigentes sindicales en distintas regiones del país.

La Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del asesinato.