El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ordenó al Concejo Provincial de Ferreñafe que debata la solicitud de vacancia contra el alcalde Polanski Carmona Cruz, por la presunta causal de nepotismo. Caso implica a una de las autoridades más controversiales de la región Lambayeque.

En debate

El organismo electoral dispuso que el mismo burgomaestre convoque a la sesión de concejo en un plazo máximo de 5 días hábiles, precisando que cualquier regidor podría realizar la convocatoria si la autoridad edil hace caso omiso.

El pedido lo formuló el ciudadano Cesar Unir Medina Meoño, aduciendo que el alcalde habría permitido la contratación de María José del Milagro Guevara de Peralta (tía de su menor hija).

En su escrito, sostiene que ella se habría desempeñado como notificadora del municipio, mediante la modalidad contractual de locación de servicios.

Además, sostuvo que María José es hermana de Yeni Isabel Guevara Guevara, quien mantuvo una relación de convivencia con el burgomaestre. Incluso, recalcó que existen al menos 5 sentencias del JNE por casos similares.