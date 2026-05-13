La Junta Nacional de Justicia (JNJ) iniciará un proceso de evaluación de desempeño del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, así como de otros 256 jueces y 234 fiscales a nivel nacional.

“La Evaluación Parcial de Desempeño es un procedimiento aplicado a los magistrados titulares cada tres años y seis meses, desde su nombramiento o última ratificación, y busca fortalecer el sistema de justicia, al promover una justicia confiable, eficaz, eficiente e idónea”, sostiene la JNJ. Burneo es juez supremo.

Precisiones

Dicha evaluación no definirá la permanencia de un magistrado en el cargo; sin embargo, sí podría ser tomada en cuenta por los consejeros de la Junta al momento de decidir si ratifica a un juez o fiscal.

Según lo establecido, el proceso tiene una finalidad formativa, pues está orientado al “conocimiento objetivo de los logros, aportes, competencias, potencialidades, limitaciones, oportunidades de mejora y debilidades de los magistrados de todos los niveles”.

“Ello con el objeto de realizar las acciones necesarias para favorecer el desarrollo personal y profesional del evaluado(a)”, indica.

Asimismo, la publicación precisa que el apersonamiento de jueces y fiscales para dicho procedimiento se realizará del 12 de mayo al 10 de junio.

El cronograma también contempla reuniones de coordinación con la Academia de la Magistratura entre el 5 y el 18 de junio.

Además, del 13 de octubre al 16 de noviembre se elaborarán los informes individuales de evaluación parcial de desempeño.

Finalmente, desde el 17 de noviembre, los expedientes de cada magistrado serán elevados al pleno de la JNJ para su conocimiento y aprobación.