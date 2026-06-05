El alcalde del distrito de Dean Valdivia, Fernando Camargo Huayna, emitió un ultimátum al gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, para que convoque a los seis alcaldes de la provincia de Islay y a los presidentes de las juntas de usuarios, con el fin de construir una propuesta concreta frente a la contaminación del río Tambo.
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La autoridad edil lamentó que hasta la fecha no exista un plan de remediación ni acciones inmediatas para atender la crisis ambiental que afecta directamente a miles de familias, agricultores y pobladores del valle de Tambo.
“El gobernador regional ni el alcalde provincial se han abocado a este tema. Eso nos lleva a pensar que no le dan importancia al caso”, señaló.
Camargo indicó que se han cursado documentos a la Gerencia Regional de Salud, Gobierno Regional y otras entidades solicitando apoyo para la declaratoria de emergencia en Islay, con la finalidad de, al menos, integrarse a una mesa técnica. Sin embargo, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta efectiva.
El alcalde puso como ejemplo a Moquegua, región que articula a sus autoridades locales para plantear soluciones ante el Ejecutivo. “Debemos dejar las diferencias políticas y personales para avocar a lo que la población necesita (...) La defensa debe encabezar las autoridades y detrás el apoyo social, no al revés”, dijo.
Camargo hizo un llamado directo al gobernador regional para que tome la iniciativa y se reivindique con toda la provincia de Islay, no solo con Mollendo. “Lo único que se pide en estos 6 meses de gestión es que nos unamos y se plantee una solución”, apuntó.