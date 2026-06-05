En esta edición especial y a pocos días de la segunda vuelta electoral, el Perú se enfrenta a un momento decisivo que definirá el rumbo político, económico y social de los próximos cinco años. En este contexto, conversamos con los doctores James Fernández Salguero, Director de Instituto Víctor Andrés Belaúnde Diez Canseco y César Alejandro del Carpio, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, ambos de la Universidad Católica de Santa María (UCSM) quienes concordaron que son grandes los retos que asumirá el próximo o la próxima gobernante de nuestro país.

Según señalaron, las inversiones, tanto públicas como privadas, constituyen el motor principal para la generación de empleo y el crecimiento sostenido del país, es por eso que sectores como economía, seguridad, gobernabilidad, educación y salud, son aquellos que deben ser atendidos con suma urgencia.

Para Fernández Salguero, la estabilidad económica y jurídica resulta indispensable para atraer capitales. En ese sentido, subrayó que el marco constitucional vigente ha permitido mantener un crecimiento constante, incluso en medio de crisis políticas recurrentes. “Los inversionistas buscan reglas claras y previsibilidad. Si eso se altera, se compromete el desarrollo económico y eso es lo que no debemos permitir”, indicó.

Por su parte, Del Carpio enfatizó que la seguridad jurídica no solo protege a grandes inversionistas, sino también a pequeñas y medianas empresas, que constituyen el grueso del tejido empresarial peruano. Advirtió que cambios abruptos en normas tributarias o en el régimen de propiedad podrían afectar seriamente la confianza en la economía nacional. “Con las reglas claras y teniendo un marco normativo, se garantizan las inversiones, esto se da en todos los niveles”, agregó.

OBRAS PARALIZADAS

Uno de los problemas estructurales señalados por los expertos, es la paralización de importantes proyectos de infraestructura. Se estima que en el país existen alrededor de 30 mil millones de soles detenidos en obras inconclusas, situación que evidencia deficiencias en la planificación y ejecución estatal.

El caso del proyecto Majes Siguas II fue mencionado como un ejemplo emblemático, e incluso tocado por casi todos los candidatos presidenciales, incluidos los dos que pasaron a segunda vuelta, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Según Fernández Salguero, la falta de preparación técnica en la elaboración de contratos y asociaciones público-privadas ha derivado en conflictos legales y sobrecostos. “El problema no es el modelo, sino cómo se aplica. Cuando está bien estructurado, funciona”, afirmó.

En contraste, destacó experiencias exitosas en la región, como las plantas de tratamiento de agua y obras ejecutadas mediante mecanismos como Obras por Impuestos, que evidencian el potencial de la cooperación entre el Estado y el sector privado.

A esto se suma que existen, por un factor importante que se ha advertido en varios años, la falta de técnicos que puedan subsanar o prever todas las observaciones antes que estas ocasionen algún problema a futuro y que conlleve a la suspensión o retraso de la obra.

BICAMERALIDAD Y EQUILIBRIO DE PODERES

El nuevo escenario político también estará marcado por la implementación de un Congreso bicameral. Sin embargo, Del Carpio advirtió que el diseño actual presenta riesgos de desequilibrio institucional, particularmente por el poder que concentrará el Senado.

El especialista explicó que la Cámara Alta tendrá facultades claves, como la ratificación de altos funcionarios y la posibilidad de modificar o rechazar iniciativas legislativas. Esto, sumado a una probable fragmentación política, podría generar tensiones y dificultades en la toma de decisiones.

No obstante, ambos expertos coincidieron en que la diversidad política no necesariamente representa un riesgo, siempre que exista disposición al diálogo y la construcción de consensos. “La política exige acuerdos. El problema no es la pluralidad, sino la falta de madurez para gestionarla, yo sí considero que si existe una mayoría puede ser riesgoso por las decisiones que se tome, pero como en todo gobierno, tendrá que haber acuerdos, consensos”, sostuvo Fernández Salguero.

INSTITUCIONALIDAD Y CONFIANZA

Otro de los puntos críticos es la necesidad de fortalecer las instituciones públicas. La alta rotación de funcionarios en ministerios y entidades clave ha impedido la continuidad de políticas públicas y la ejecución eficiente de proyectos.

En ese marco, se resaltó el papel del Banco Central de Reserva (BCR) como una institución que ha mantenido estabilidad gracias a la continuidad de su liderazgo y a su autonomía técnica. Ambos especialistas coincidieron en que este modelo debe replicarse en otras áreas del Estado.

“Las instituciones funcionan cuando hay continuidad y profesionales capacitados. No se puede construir políticas públicas cambiando autoridades cada pocos meses”, afirmó Fernandez.

“Hay que devolver la institucionalidad a los partidos políticos, cuantos partidos hemos tenido ahora, se ha dividido el voto, no existe esa representatividad, ver el mundo, qué modelos están funcionando, tener las condiciones mínimas para las elecciones, pero que pasa, tenemos porcentajes muy bajos, entonces la ciudadanía siente que no está adecuadamente representada”, agregó Del Carpio.

PRIORIDADES DEL GOBIERNO

Cada uno de los especialistas mencionó tres prioridades que el próximo gobierno deberá atender.

Para James Fernandez, la seguridad ciudadana: considerada una de las principales preocupaciones de la población, requiere una estrategia integral y sostenida.

Infraestructura y transporte: el crecimiento desordenado de las ciudades ha generado caos vial y déficit en servicios básicos.

Además, Del Carpio agregó la salud y la educación, la pandemia evidenció carencias estructurales que deben ser abordadas con inversión y planificación.

“Dar capacitación a los maestros, exigir resultados, porque ellos van a formar a los nuevos ciudadanos, personas que muy pronto tendrán que asumir el destino de nuestro país”, mencionó.

Un llamado al voto responsable. Finalmente, los expertos hicieron un llamado a la ciudadanía a ejercer un voto informado y consciente. Más allá de las diferencias ideológicas, enfatizaron la importancia de fortalecer la democracia y apostar por un sistema político que garantice estabilidad y desarrollo.

“El reto no solo es elegir, sino construir un país donde las instituciones funcionen y las decisiones respondan al interés general”, concluyeron.

2 candidatos pasaron a segunda vuelta, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.