La candidata presidencial, Keiko Fujimori se refirió a su contendor Roberto Sánchez en el marco del cierre de campaña a pocos días de la segunda vuelta electoral. Durante una entrevista en Exitosa, la lideresa de Fuerza Popular puso en duda la legitimidad de su rival para encabezar propuestas en materia de lucha contra la delincuencia debido a su cercanía con Antauro Humala. Según señaló, dicha relación genera cuestionamientos sobre la coherencia de su discurso en seguridad ciudadana.

La aspirante a la presidencia recordó los hechos ocurridos en el 2005 durante el denominado “Andahuaylazo” y expresó una posición crítica sobre la presencia de Humala en el entorno político del lider de Juntos por el Perú. El levantamiento armado liderado por el hermano menor del expresidente Ollanta Humala terminó cobrando la vida de cuatro efectivos de la Policía Nacional durante la toma de una comisaría.

En ese contexto, Fujimori cuestionó la capacidad de su oponente para convocar a la Policía Nacional en acciones contra la criminalidad afirmando que la cercanía entre ambos termina afectando la credibilidad de Sánchez.

“Entonces, a quién se le cree. Antauro Humala está a su lado y yo ahí sí cuestiono. ¿Cómo va a pretender él convocar a la Policía si tiene a un asesino de policías a su lado? (...) el mitin de cierre de primera vuelta, el último mitin, él señala que Antauro Humala va a ser la persona encargada en los temas de seguridad. El pez por la boca muere, él mismo lo ha señalado, lo ha acompañado en todo este tiempo, tiene muy poca credibilidad en ese sentido”, indicó .

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En declaraciones a Exitosa, Keiko Fujimori cuestionó duramente a Roberto Sánchez y a Antauro Humala durante la recta final de la campaña electoral. La candidata presidencial de Fuerza Popular criticó el discurso de su contendor en materia de seguridad… pic.twitter.com/pdJo19gZ5q — Exitosa Noticias (@exitosape) June 5, 2026

En otro momento, la representante del partido naranja indicó que respetará la decisión de la ciudadanía en caso de un resultado adverso en la contienda electoral. Asimismo, señaló que su agrupación ha previsto la presencia de personeros en las mesas de votación a nivel nacional.

“Sí, por supuesto. Nosotros estamos tomando todas las medidas para que tengamos personeros en todas las mesas de nuestro país (...) por supuesto que vamos a respetar, como siempre lo hemos hecho”, puntualizó.

La candidata también hizo referencia a su participación en procesos electorales anteriores. En ese marco, sostuvo que espera el respaldo de la población en esta segunda vuelta.