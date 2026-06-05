La provincia de Chincha en las últimas semanas ha sido golpeada por hechos delictivos. Para enfrentar esta situación se acordó en reunión con el Comandante General de la PNP Óscar Arriola Delgado y las autoridades locales y políticas fortalecer el trabajo de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) mediante la dotación de más efectivos policiales y también de unidades móviles para el servicio de patrullaje.

Acciones ante la inseguridad

Entre las medidas concretas para enfrentar a la delincuencia en todas sus modalidades se acordó la implementación de más efectivos, quienes sumados al “plan celador”, iniciado hace unos días, estarán en las avenidas y calles velando por la seguridad de la población chinchana. Otra de las estrategias será la de reforzar las operaciones policiales de las unidades de investigación criminal e inteligencia.

Asimismo, se tiene previsto para la Divopus destinar dos camionetas que serán para el servicio de patrullaje en Chincha Alta entre otras acciones que están orientadas a fortalecer la lucha que realiza la institución policial contra los sujetos de mal vivir que están inmersos en hechos delictivos. Es el caso de sicariato, asaltos y robos mediante el marcaje, raqueteo, venta de drogas entre los más comunes de las últimas semanas.

En este encuentro en el que participaron la subprefecta Karla Campos, y las alcaldesas Silvia Barrios (Municipalidad Provincial de Chincha) y Martha Pachas (Municipalidad Distrital de Sunampe), el general Arriola comentó que próximamente estará llegando a la provincia. La consigna será la de supervisar las acciones que realiza la policía en la ciudad y continuar con el esfuerzo articulado.

Cabe señalar que la reunión se realiza en un contexto en el que las autoridades integrantes del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana acordaron solicitar al Ministerio del Interior que la provincia sea declarada en estado de emergencia debido a los recurrentes hechos delictivos. Si bien aún no se consigue este requerimiento han surgido estrategias como el “plan celador” y el compromiso de las medidas concretas para apoyar a Chincha en la lucha contra el crimen.

EL DATO: En el mes anterior ocurrieron asesinatos por encargo que fueron calificados como ajuste de cuentas. También la provincia fue escenario de casos de extorsión en agravio de transportistas y comerciantes.

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