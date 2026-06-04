Dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a una pareja de sexagenarios que se trasladaban a su vivienda tras retirar 4 mil soles de una caja de ahorro y crédito.

Grave delito

Las víctimas G. Martínez y E. Salas de 61 y 63 años respectivamente salieron de la entidad financiera, ubicada en la segunda cuadra de la av. Óscar R. Benavides, con dirección a su domicilio. Para el viaje abordaron un auto de servicio colectivo y la altura de la carretera de ingreso al distrito de Chincha Baja fueron atacados por los asaltantes.

Estos provistos con arma de fuego amenazaron a los sexagenarios para que entreguen el dinero, y como ellos opusieron resistencia fueron golpeados en la cabeza con la cacha del arma.

Tras la fuga, ambas víctimas acudieron al hospital René Toche Groppo para atender sus lesiones. Por la modalidad empleada se presume que el atraco fue perpetrado por los “marcas”.

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