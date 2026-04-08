Un violento asalto se registró en el distrito de Parcona, en la provincia de Ica, donde los ocupantes de una camioneta gris interceptaron y cerraron el paso a un auto Matiz de color rojo, robando a la pasajera hasta 46 mil soles que antes había retirado del banco.

Delito criminal

El hecho ocurrió cuando la víctima se desplazaba por una de las principales vías del distrito. De manera sorpresiva, el vehículo gris, con al menos dos personas dentro, se aproximó y bloqueó el paso al Matiz, obligándolos a detenerse. En ese momento, los delincuentes, quienes portaban un arma de fuego, amenazaron de muerte a las víctimas y, bajo intimidación, les exigieron entregar el dinero.

Los asaltantes, tras cometer el robo, se dieron a la fuga rápidamente, dejando a las víctimas en estado de shock. Según testigos del hecho, los delincuentes actuaron con gran rapidez, lo que dificultó cualquier intento de reacción o de identificación de los mismos.

Un ciudadano grabó algunos segundos del precisó momento del robo, lo que contribuyó a la investigación policial.

La Policía Nacional del Perú, ha iniciado la investigación del caso y activó diversos planes de emergencia. Se informó sobre la detención de hasta cuatro personas que integrarían la banda criminal vinculada al robo.

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