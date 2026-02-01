Un violento asalto a mano armada se registró la tarde del jueves 30 de enero, alrededor de la 1:30 p. m., en el cruce San Joaquín, generando alarma entre los vecinos y usuarios del transporte público.

Cuatro delincuentes armados interceptaron un vehículo colectivo para despojar a un ciudadano de una fuerte suma de dinero, evidenciando una vez más la creciente inseguridad en la zona.

Según el parte policial, la víctima fue identificada como Jorge Luis Matamorros Moroquilca, de 26 años, agente bancario, quien minutos antes había retirado S/54,300 de una entidad financiera BBVA. Tras concretar el retiro, abordó un vehículo colectivo en el frontis de la iglesia San Francisco con dirección al sector de Santa Cruz de Villacurí, en el distrito de Salas, ocupando el asiento del copiloto.

Al llegar al cruce San Joaquín, el colectivo fue interceptado por cuatro sujetos que se desplazaban a bordo de dos motocicletas, dos ocupantes en cada una. En ese momento, uno de los delincuentes descendió del vehículo menor y, apuntando con un arma de fuego a la víctima, la obligó a entregar una mochila de color negro donde se encontraba el dinero retirado minutos antes.

Consumado el robo, los delincuentes huyeron rápidamente con rumbo desconocido, aprovechando la congestión vehicular de la zona. El hecho se produjo a plena luz del día y en un punto transitado, lo que incrementó la preocupación de los testigos y residentes por la modalidad cada vez más audaz de las bandas criminales.

La Policía Nacional del Perú inició de inmediato las diligencias correspondientes, recabando testimonios y revisando cámaras de seguridad cercanas al lugar del asalto. De acuerdo con información extraoficial, uno de los vehículos presuntamente utilizado para facilitar la huida ya habría sido identificado mediante registros fílmicos.

Las investigaciones continúan en curso y la PNP señaló que la ubicación y captura de los responsables sería cuestión de tiempo, mientras exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones al realizar transacciones bancarias de alto monto.

