Un operativo multisectorial se desarrolló en la Panamericana Sur, a la altura del sector Los Fardos, en la provincia de Ica, con la participación de la SUTRAN, la Fiscalía de Prevención del Delito, la Policía de Tránsito y la Subprefectura de Ica, como parte del plan “Viaje Seguro” por las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Control vehicular

Durante la intervención, las autoridades detuvieron a un conductor que realizaba el servicio de transporte de pasajeros en la ruta Ica–Lima sin contar con autorización ni habilitación correspondiente, poniendo en riesgo la integridad de los usuarios. El vehículo, de uso particular, trasladaba pasajeros de manera informal y cobraba aproximadamente 50 soles por el viaje.

Asimismo, se detectó que la placa de rodaje del vehículo intervenido sería presuntamente falsa, motivo por el cual fue incautada y derivada a peritaje especializado para determinar su autenticidad. De confirmarse esta irregularidad, el conductor podría enfrentar, además de sanciones administrativas, una denuncia penal por el delito de falsedad genérica.

La jefa de la SUTRAN en Ica, Carmen Sánchez, explicó que estos operativos se realizan de manera constante y articulada con diversas instituciones, no solo en esta fecha, sino a lo largo del año, con el objetivo de combatir la informalidad en el transporte y reducir los índices de accidentes y muertes en las vías nacionales.

Sánchez advirtió que la informalidad en el transporte se incrementó desde la pandemia, impulsada por la alta demanda de los usuarios, por lo que exhortó a la ciudadanía a optar únicamente por empresas formales y autorizadas que operan desde terminales reconocidos y cumplen con la normativa vigente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Por su parte, el fiscal de Prevención del Delito, Julio Salas, señaló que el Ministerio Público participa en estos operativos para prevenir el delito de producción de peligro en el servicio público de pasajeros. Precisó que, si bien el conductor contaba con SOAT e inspección técnica, ello no lo exime de responsabilidad por brindar un servicio no autorizado.

El representante del Ministerio Público también alertó que esta práctica se ha venido normalizando en la ciudad de Ica, situación que calificó como grave, ya que expone a los pasajeros a viajar sin garantías en caso de un accidente.

Finalmente, las autoridades informaron que los operativos se intensificarán de manera inopinada durante el feriado largo y en diferentes puntos críticos de la ciudad y la Panamericana Sur, con el fin de salvaguardar la seguridad vial y exhortando a la ciudadanía a sumarse a la formalidad para evitar tragedias en las carreteras.

