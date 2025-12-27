Un operativo multisectorial se ejecutó en el distrito de Parcona para intervenir chancherías instaladas en zonas urbanas, consideradas un foco de riesgo para la salud pública y el bienestar de los vecinos, debido a las condiciones insalubres en las que se realizaba la crianza de cerdos.

Control sanitario

La intervención estuvo a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Parcona, en coordinación con el fiscal de Prevención del Delito, personal de Fiscalización, Salubridad, Defensa Civil y efectivos de la Policía Nacional del Perú, tras reiteradas quejas y memoriales presentados por los moradores del sector.

Pese a haber sido notificados con anterioridad y advertidos sobre los procedimientos administrativos correspondientes, los responsables no acataron las disposiciones municipales.

Durante el operativo se constató la presencia de más de 300 cerdos, situación que generaba constantes molestias a los vecinos, como malos olores y proliferación de insectos, lo que motivó la programación de la acción conjunta entre las entidades competentes.

Como resultado de la intervención, se impusieron las multas respectivas y se levantaron actas, otorgando a los propietarios un plazo de 15 días para retirar a los animales y trasladarlos a lugares permitidos que no perjudiquen la salud ni el entorno de las familias cercanas.

Las autoridades advirtieron que, de no cumplirse con el plazo establecido, se procederá al decomiso de los animales, reiterando el llamado a los dueños de las chancherías para que respeten la normativa vigente y contribuyan a preservar la salud pública en Parcona.

