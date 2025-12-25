La venta y uso de pirotécnicos ilegales sigue siendo un problema en Ica, y en vísperas de Navidad las autoridades redoblan esfuerzos para evitar accidentes. Ayer, la Municipalidad Provincial de Ica, junto a SUCAMEC, Ministerio Público, Subprefectura Provincial y la Policía Nacional, ejecutó un operativo masivo en distintos puntos de la ciudad para erradicar estos productos.

Peligrosos artefactos

Las intervenciones se realizaron en zonas estratégicas como la feria de la avenida Cutervo, el mercado Santo Domingo, el frontis del centro comercial Mega Plaza y el perímetro del centro comercial Plaza del Sol.

En total, se incautaron decenas de kilos de pirotécnicos, que incluían desde cuetecillos y silbadores hasta bombardas que generan detonaciones masivas. Según las autoridades, todos estos productos son ilegales y su comercialización representa un grave riesgo para la población.

“Estos pirotécnicos son un peligro para la integridad de las personas, especialmente para los niños. Están en la vía pública, cualquiera puede manipularlos de manera incorrecta y sufrir quemaduras o heridas graves”, explicó Patricia Codarlupo, gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ica.

El subgerente de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal, Cmdte PNP, Juan Carlos Porras Aragón, agregó que los operativos se ejecutan siguiendo un cronograma estricto y en coordinación con todas las autoridades competentes: “Estamos interviniendo en ferias, mercados y hasta supermercados. La venta de estos productos está prohibida en cualquier lugar y desconocemos de dónde provienen. Los operativos continuarán hasta la primera semana de enero con mano dura contra este tipo de actividades”.

Además de los riesgos para las personas, los pirotécnicos también pueden causar daños a animales domésticos y silvestres, incendios y problemas de salud auditiva y ocular. Por ello, la intervención busca reducir al máximo la circulación de estos productos en la ciudad.

En el caso de Ica, se confirmó que no existe ninguna feria autorizada para la venta de pirotécnicos no explosivos, por lo que cualquier comercio detectado en la vía pública es ilegal. Las autoridades anunciaron que los productos incautados serán trasladados al almacenamiento de SUCAMEC, y posteriormente eliminados mediante resolución oficial.

El ejecutivo de la jefatura zonal de SUCAMEC, Pablo Enrique Laos Castro, señaló que los operativos no solo buscan decomisar pirotécnicos, sino prevenir que lleguen a los menores: “Estos operativos son para evitar que los niños y niñas accedan a estos productos y sufran daños. Está prohibida la comercialización al público. En Chincha decomisamos 70 kilos en ferias informales, y en Pisco evitamos que 124 kilos llegaran mediante encomienda. Todo este material será eliminado de manera segura”.

Las acciones también incluyen trabajo preventivo en colegios, donde se orienta a los estudiantes sobre los peligros de estos productos. “Estuvimos en los colegios para recomendar a los menores y adolescentes que eviten comprar y usar pirotécnicos. La Navidad es unión familiar, paz y amor, no accidentes ni incendios”, enfatizó Laos Castro.

