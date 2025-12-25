Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, más de 300 efectivos policiales fueron desplegados desde el 23 de diciembre en distintos puntos estratégicos de la región Ica, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y mantener el orden en las principales vías de alto tránsito.

Seguridad policial

El personal policial viene realizando labores permanentes en puentes, carreteras y rutas con mayor afluencia vehicular, donde se registra un incremento significativo de viajes durante estas fechas. Las acciones están orientadas a facilitar la fluidez del tránsito, prevenir accidentes y brindar orientación a conductores y peatones.

El despliegue responde al aumento del movimiento vehicular propio de las fiestas de fin de año, cuando cientos de familias se trasladan dentro y fuera de la región. En varios puntos se observó presencia policial constante, especialmente en horarios de mayor congestión.

Las autoridades esperan que estas medidas contribuyan a reducir incidentes en las vías y a garantizar traslados más seguros durante los días festivos, en un contexto donde la prevención y el control resultan clave ante el incremento del flujo vehicular.

VIDEO RECOMENDADO