La Región Policial Arequipa realizó la presentación de fuerzas y servicios especiales por fiestas de Navidad y Año Nuevo, donde se desplegará a 1,061 efectivos policiales, 32 patrulleros, 71 motos, 8 de Policía Montada y 8 de la Unidad Canina.

El jefe de la Región Policial, general Olger Benavides, indicó que esta orden de operaciones se ejecutará en agencias de banco, supermercados, la plataforma Andrés Avelino Cáceres, el Centro Histórico y el ingreso a la ciudad.

“Tenemos mil efectivos policiales, incluido el personal administrativo, que en esta fecha van a salir a apoyar a la parte operativa. Tenemos también más de 100 vehículos”, precisó.

Este plan de operaciones se ejecutará a partir del 20 de diciembre hasta el 2 de enero del próximo año.

Más de mil policías para fiestas de Navidad y Año Nuevo en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Este plan contará con el apoyo de personal de fiscalización e inspectores de transporte de la Municipalidad Provincial de Arequipa, además de las grúas para intervenir a los vehículos mal estacionados, además de vehículos de Seguridad Ciudadana para patrullaje integrado.

El gerente de Servicios al Ciudadano de la comuna provincial, Carlos Véliz, detalló que serán 38 personas del Área de Fiscalización, 23 de Comercialización y 68 de la Policía Municipal los que formarán parte de este plan por parte de la comuna provincial.

