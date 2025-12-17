Faltan pocos días para celebrar la Navidad y en esta nota, te mostraremos algunas alternativas para pasear, tomarse fotos y estar en familia, nos referimos a los diferentes árboles navideños y decoraciones navideñas que se han realizado en diferentes plazas para que puedan ser disfrutados de día, pero principalmente, en la noche.

Ubicado en la plaza de Yanahuara, más allá de un Árbol Navideño se adornó todo los alrededores con figuras gigantes, este fue impulsado por Panetón D’Onofrio con su campaña “Disfrutemos más”. En el lugar los niños pueden tomarse fotos con estas representaciones.

Figuras llaman la atención en Yanahuara. (FOTO: GEC)

Se supo que el día de su presentación estuvieron estrellas nacionales como Erick Elera y China Li, acompañados de Son Tentación y otros. Además que todas las figuras y el árbol permanecerán hasta el 7 de enero.

Algunas estrellas de la Televisión Peruana estuvieron presentes (FOTO: Difusión)

DOS ÁRBOLES EN LA PLAZA

Mientras que por primera vez, la Plaza de Armas de Arequipa cuenta con dos árboles navideños. El primero de ellos está a un costado de la Catedral con una altura de 17 metros y fue armado por Caja Arequipa, la novedad es que es un árbol temático, tiene monitores en el medio y permiten también ver algunos pasajes motivadores.

La estructura es enorme y cuenta con pantallas interactivas. (FOTO: Difusión)

En la otra esquina, el grupo Gloria también instaló un árbol, este de color azul, llama la atención de los niños quienes gustosos corren a tomarse las fotos. Es decir, hay para todos los gustos si es que uno decide pasear por la Plaza de Armas de la Ciudad Blanca.

En la otra esquina de la Plaza de Armas, este árbol azul también se luce (FOTO: Difusión)

LOS DISTRITOS SE LUCEN

A continuación presentamos algunos árboles que también se han instalado en plazas o lugares concurridos de los distritos de la Ciudad de Arequipa.

Plaza de Cayma: presenta un Árbol Navideño además de un nacimiento y un juego de luces en todo los alrededores.

Plaza de Paucarpata: Se instaló un Árbol Navideño y también contó con un trineo el cual está a un costado de la plaza tradicional de este distrito.

Municipalidad de Bustamante y Rivero: Aprovechando la estructura, la municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, instaló su árbol navideño.

Boulevard ASA: Aprovechando la reciente inauguración del Boulevard de Alto Selva Alegre, la municipalidad distrital instaló su árbol navideño en esta calle.