El FBC Melgar presentó hoy la nueva “piel rojinegra” que los futbolistas del equipo principal usarán en la temporada 2026 de la Liga 1 y la Copa Sudamericana. Así como el equipo femenino y las divisiones de menores.

Bernardo Cuesta fue uno de los primeros en ponerse la piel rojinegra. Identificado con los colores rojo y negro, se mostró agradecido con quien la diseñó y con los hinchas que llegaron al Mall Porongoche, situado en el distrito de Paucarpata.

“Agradecer a los fieles hinchas rojinegros por acompañarnos en todo momento. La camiseta muy linda, la identificación del rojo y negro con la ciudad, agradecido con quienes la diseñaron, recordando el pasado del club. Espero que la disfruten, la compren y la lleven al estadio. Este próximo año (2026) todos unidos para lograr el objetivo”, señaló.

Mientras, Horacio Orzán, otro de los referentes en el equipo Dominó, pidió a los hinchas a sentirse identificados con la nueva indumentaria. “Esperamos que se sientan identificados con la camiseta y nos vemos pronto”, dijo.

Cristian Bordacahar tendrá un año más en Melgar, su entrega en el campo de juego bastó para ganarse el cariño de los hinchas. “Una alegría poder estar otra vez acá, la camiseta se ve linda y con los resultados será mejor. Que sea un gran año para Melgar”, apuntó.

DETALLES

La nueva “piel rojinegra 2026” está inspirada en la década de los 90 y en el orgullo que representa defender los colores.

Una camiseta de estilo noventero basada en el uso del rojinegro Dominó que refleja la identidad, con un cuello característico de aquella época y detalles en blanco que conectan generaciones unidas por los mismos colores.

En la parte posterior, destaca un sello conmemorativo con uno de los escudos usados en aquella década, rindiendo tributo a la historia del club.