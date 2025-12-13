Para la temporada 2026, FBC Melgar podría sumar hasta 8 nuevos refuerzos, 2 de los cuales ya fueron confirmados, el último de ellos se trata del atacante peruanovenezolano Jeriel de Santis, quien fue confirmado esta mañana en las redes sociales del cuadro rojinegro.

Juan Máximo Reynoso, entrenador técnico del FBC Melgar, detalló esta mañana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del club arequipeño que se busca sumar dos refuerzos en mediocampo y dos defensores.

“Mucho va a depender de como cierren las posibles bajas, lo que menos queremos es incomodar a los chicos que siguen entrenando y que son posibilidad porque los quieren otros clubes o porque queremos potenciar”, señaló Reynoso.

Uno de los refuerzos que se busca es un central o lateral por la izquierda, para suplir la salida de Mathias Llontop, quien fue cedido a prestamo al Sport Boys.

En otro momento, el estratega evitó dar nombres sobre posibles refuerzos indicando que dependerá de los detalles de último momento, aseguró que será un mejor plantel que el actual, “lo que sí aseguro es que vamos a tener mejor plantel, que hay que ratificarlo en resultados”, precisó.

De otro lado, sobre un posible retorno de Emilio Saba a tienda rojinegra, no descartó dicha posibilidad a mediano plazo, teniendo en cuenta que el futbolista ya tendría un arreglo con Sport Boys.