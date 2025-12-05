Los “Churres”, tras la salida de su goleador Agustín Graneros, aseguraron a un referente en la ofensiva, el arequipeño Mariano Barreda, quien llega en calidad de préstamo del FBC Melgar de Arequipa para la temporada 2026.

El Club “Dominó” en su redes sociales anunció que se ha llegado a un acuerdo con el club Alianza Atlético, que afrontará los torneos de la Liga y la Copa Sudamericana 2026.

ALTAS Y BAJAS

La directiva está en conversaciones a fin de seguir evaluando la renovación de los jugadores de este año, y ver los posibles refuerzos nacionales y de otros países, que llegarán al club sullanero para la próxima temporada.

Mariano Barreda tiene experiencia en el cuadro de Melgar en el presente año, habiendo jugado en las Liga 1 y 3. Anteriormente el arequipeño de22años, jugó en Binacional y Academia Cantolao.

En cuanto a las bajas, el defensor Federico Illanes anunció a través de su cuenta de Instagram que no seguirá siendo jugador “Churre”, dejando un mensaje conmovedor para el hincha sullanero.

“ Después de 4 años donde la humildad y el trabajo dieron sus frutos, pusimos fin a este hermoso club, donde soñamos todos e hicimos historia. Gracias por el cariño recibido, mis mejores deseos, estarán siempre en mi corazón ”.

EL TÉCNICO

En cuanto al comando técnico, la directiva aún no ha oficializado el nuevo que llegará tras la salida del argentino Gerardo Ameli, quien no llegó a un acuerdo, luego de haber cumplido con clasificar al equipo a la Copa Sudamericana 2026.

El club debe apurarse en buscar el técnico, en vista que tendrá que hacer una pretemporada antes del inicio del Torneo Apertura 2026, previsto para arrancar el 30 de enero (referencia inicial), aunque no se descarta que pueda sufrir modificaciones.