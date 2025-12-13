El FBC Melgar confirmó mediante sus redes sociales la contratación del delantero Jeriel de Santis con miras a la temporada 2026 en la Liga 1 y Copa Libertadores.

Jeriel de Santis llega a préstamo de Caracas FC. El delantero de 23 años tiene doble nacionalidad, peruana y venezolana, por lo que, no ocupa plaza de extranjero.

“Jariel se suma a la Rojinegra para reforzar el ataque y rugir junto a Arequipa”, se lee en la publicación del Dominó.

Durante esta temporada 2025, en el conjunto venezolano y anotó 13 goles y tuvo 2 asistencias entre la Liga Venezolana y la CONMEBOL Sudamericana.

Además, en el 2024 estuvo en Alianza Lima, donde disputó 12 partidos, no anotó goles y solo tuvo 2 asistencias. Previo a este equipo, Jeriel estuvo en Boavista FC.

Cabe mencionar que su llegada se suma a la de Pablo Erustes, quien ya fue anunciado oficialmente por el club arequipeño como refuerzo.