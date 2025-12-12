Por Jerry Bautista

La delegación peruana tuvo un destacado papel en los Juegos Bolivarianos Lima - Ayacucho 2025 y terminó en el tercer lugar del medallero general. Tras el torneo, Carmela De La Barra, quien logró el oro en taekwondo, cuenta detalles de su participación.

Habías logrado el oro en los Bolivarianos del Bicentenario del 2024. ¿Te planteaste repetirlo desde el principio?

Se trabajó para eso, lo fui planificando desde el año pasado. Como ya se venían estos Juegos oficiales, esperaba un resultado similar.

¿Cuánto tiempo practicaste la rutina que te llevó al primer lugar?

De hecho, ha sido todo un año constante. Fue una preparación que nuestra Federación cubrió y que hicimos en Corea. A eso se suman los entrenamientos dentro de la Videna y también de forma particular, los trabajos físicos en el gimnasio, los entrenamientos técnicos, el tema psicológico y de nutrición.

¿No has tenido problemas de lesiones en este tiempo?

Justo, dos semanas antes de viajar a Ayacucho, me accidenté el pie, en segundo grado. Y ahí entró mucho el aspecto psicológico. Y gracias a eso, con el respaldo del entrenador, pude recuperarme, porque era preocupante ver mi pie morado a poco de participar. Eso me exigió un poco. Los terapeutas estuvieron detrás, trabajé con una banda que me cubriera el pie y siempre con constante comunicación con mi entrenador, para que no hubiera ningún tipo de inconveniente dentro de la competencia.

Al margen de esta circunstancia especial, ¿siempre tienes comunicación con el psicólogo?

Sí, porque nos ayuda un montón en el tema de la visualización al entrar a competir, en nuestras estrategias dentro del certamen, qué debemos hacer y qué no, o cómo hablarnos a nosotros mismos para tener una buena performance.

En equipos, lograste la presea de plata. ¿Cuál es la sensación general que te deja el torneo?

Bastante buena. El freestyle, la verdad, no es una categoría que yo maneje del todo, pero mi equipo, conformado por Fabiana Varillas y Alexandra Pimentel, fue bastante agradable, y alcanzamos la medalla de plata. Esperemos que el resultado, con el paso del tiempo, pueda mejorar.

El Taekwondo fue uno de los deportes con más medallas en los Bolivarianos. ¿Qué te parece el crecimiento de la disciplina en el Perú?

Es genial. Los chicos de pelea tuvieron un buen papel y, si no me equivoco, fueron 15 medallas en total. Es bonito, porque sientes que hay más personas haciendo el mismo deporte, ya se dan cuenta que no solo hay el karate, sino también el taekwondo. Y estoy encantada de que el deporte que tanto amo sea cada vez más visible.

Finalmente, ¿cómo ha sido el año deportivo en lo personal hasta llegar a esta competición?

Lo más fuerte fue la preparación en Corea. Fueron exactamente 22 días, en los que entrenamos con academias de muy buen nivel, con entrenadores que han estado en la selección y que han ganado medallas mundiales. A la vez, tuve participaciones internacionales dentro de Perú y pude desarrollar una buena performance dentro de cada una. Eso ha sido fundamental para lograr la medalla de oro en estos Juegos Bolivarianos.

Ahora, Carmela busca sumar más medallas en su carrera y apunta a sus próximos retos, en los Juegos ODESUR, Mundial y Panamericano de Taekwondo. Además, “quiere llegar en un excelente nivel” a los Juegos Panamericanos Lima 2027.