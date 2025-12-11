María Pía Copello presentó su nueva propuesta digital con una puesta en escena que incluyó invitados de alto impacto, entre ellos Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, Dafonseka, el Flaco Granda y Karina Rivera.

“El objetivo es simple, el de poder conectar con la comunidad y conquistar nuevas generaciones con un contenido lleno de entretenimiento variados para todos”, sostuvo María Pía.

El ingreso de Paolo Guerrero fue uno de los momentos más comentados, ya que el capitán histórico de la selección nacional anunció que iniciará una etapa en el mundo del streaming.

“Ha sido difícil tomar la decisión, la invitación surgió de la nada”, e xpresó, remarcando que su entorno familiar fue clave en este nuevo paso.

María Pía Copello lanza nuevo canal de streaming y presenta a Karina Rivera como conductora. (Foto: Instagram)

La aparición de Karina Rivera también generó impacto entre los asistentes. En el video de presentación, María Pía encontró un disco de Karina y Timoteo, lo que dio pie al ingreso de la recordada animadora infantil.

“Nunca nos dejaron juntarnos y ahora después de 25 años por fin nos vemos cara a cara”, expresó al compartir escena con la conductora. Este momento abrió la posibilidad de futuros proyectos juntas y aclaró dudas que se han mantenido entre sus seguidores.

La plataforma digital contará con la dirección de contenidos de Peter Fajardo y ofrecerá propuestas que van desde entretenimiento y deportes hasta concursos, actualidad y formatos participativos. +QTV forma parte del Grupo Lúdyco, que amplía su presencia en el sector del entretenimiento con esta iniciativa.