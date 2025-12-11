Este miércoles 17 de diciembre, América Multimedia y Del Barrio Producciones estrenan “Los otros Concha 2”. La nueva temporada trae de vuelta las risas, las sorpresas y ese caos tan propio de una familia que siempre da que hablar. Tula Rodríguez, una de las protagonistas de la historia, reafirmó su expectativa por retornar a las telenovelas con tan entrañable rol”.

“Estoy muy agradecida de poder estar aquí, regresando con mis hijos y mis nuevos compañeros que se han sumado al elenco. Agradezco a Michelle (Alexander) por tantos años que venimos trabajando juntas, y en esta etapa de mi vida que, voy a ser de abuela, porque uno va creciendo”, dijo la actriz.

La CEO y directora de contenidos de Del Barrio Producciones, Michelle Alexander, adelanta el espíritu de esta nueva etapa: “Queríamos llevar esta historia a un nivel más divertido, con situaciones más explosivas y giros que van a sorprender. Los Concha regresan con mucha fuerza”.

La telenovela, creada por Rita Solf, reúne al elenco original, Andrés Vílchez, Raysa Ortiz, Miguel Dávalos, Sirena Ortiz, Sebastián Barreto, Fernando Niño y Milene Vásquez— e incorpora nuevos personajes interpretados por José Luis Ruiz, Melissa Paredes, Rodrigo Sánchez Patiño, Valentina Saba, Sergio Armasgo, Nicolás Osorio, Mariano Ramírez, Julieta Alarcón, Marisa Minetti y Denise Dibós.

En esta segunda temporada, por el sorpresivo millón de dólares que han recibido, los Concha atraviesan una etapa llena de cambios y decisiones que no siempre salen como esperan.