La tercera edición del evento de Año Nuevo Altamar: Generación 2000 se llevará a cabo este 31 de diciembre en el Club Náutico de San Bartolo, donde el cantante uruguayo Charly Sosa será el artista principal de la noche.

Dirigido a un público de 25 a 40 años, el espectáculo propone despedir el año con música frente al mar. Las entradas están disponibles en la plataforma Joinnus, según informaron los organizadores.

Charly Sosa y los éxitos que marcaron a una generación

Charly Sosa, reconocido por haber sido vocalista del grupo Chocolate 2000, interpretará temas que lo llevaron a la popularidad en Latinoamérica, como “Mayonesa”, “Agachadita” y “Gelatina”, canciones consideradas representativas de la música bailable de inicios de los años 2000.

El cartel musical también incluye la participación del DJ peruano Naoki (Naintis), referente de la escena limeña asociada a la nostalgia de esa década.

Zonas y servicios previstos para la noche de Año Nuevo

El evento contará con diversas zonas de acceso y servicios complementarios:

Zonas del evento

Zona Altamar (Box 8 o 10 personas): área principal próxima al mar.

área principal próxima al mar. Zona VIP (Box 8 o 10 personas): espacio con vista privilegiada y acceso diferenciado.

espacio con vista privilegiada y acceso diferenciado. Zona VIP Stand Up: entradas en preventa desde S/ 140 y precio full de S/ 180, incluye barra libre (Ballantine’s, Flor de Caña 4 años y Vodka Ruso Valyuta Platinum).

Servicios adicionales